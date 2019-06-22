Ölümlü kazada yeni gelişme

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre, dün saat 11:00 sıralarında Hessam SALAHİ (E-33), yönetimindeki ZRA 456 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden Ziya TUNAÇ (E-46) yönetimindeki EK 685 plakalı jeep aracı geçmek için yolun sağına geçmişti.

O esnada karşı istikametten gelmekte olan Kamil GENÇ (E-55) yönetimindeki JB 432 plakalı salon araç ise JB 432 plakalı salon araca çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada Tatlısu istikametine seyreden Ziya TUNAÇ yönetimindeki araç ile çarpış ve kaza sonucu JB 432 plakalı salon araçta yolcu olarak bulunan Hafız Ali GENÇ kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirmişti.

EK 685 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu bulunan Osman CEPEOĞLU, Altuğ TATLISU Lefkoşa Devlet Hastanesinde, JB 432 plakalı araç sürücüsü Kamil GENÇ ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerinden sonra taburcu edildi.

ZRA 456 plakalı araç sürücüsü Hessam SALAHİ ve JB 432 plakalı araç sürücüsü Kamil GENÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.