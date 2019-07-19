ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI!

Görneç Alevkayası yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti…

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza muhtemelen saat 08.00 sıralarında; FR 981 plakalı traktör ile dikkatsiz bir şekilde Alevkayası’ndan Görneç istikametine doğru seyredilen sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve yolun sağından çıkarak yaklaşık 40 – 50 metre yükseklikten düşerek toprak zeminde durması sonucu yaşandı.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.