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ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI!

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI!

Kaza!

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Görneç Alevkayası yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti…

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza muhtemelen saat 08.00 sıralarında; FR 981 plakalı traktör ile dikkatsiz bir şekilde Alevkayası’ndan Görneç istikametine doğru seyredilen sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve yolun sağından çıkarak yaklaşık 40 – 50 metre yükseklikten düşerek toprak zeminde durması sonucu yaşandı.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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