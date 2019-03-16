"ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK!"

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne'de kız kardeşinin işyerine gidip para isteyen ve alamayınca da tehdit eden zanlı Ertuğrul Bay, şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne'de kız kardeşinin işyerine gidip para isteyen ve alamayınca da tehdit eden zanlı Ertuğrul Bay, şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis bulguları aktardı

Mahkemede mesele eişle ilgili şahadet veren Girne Adli Şubede görevli polis, zanlı Ertuğrul Bay’ın 14 Mart tarihinde girne'de meydana gelen şiddet tehdidi suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kız kardeşi H.B.nin işyerine giderek para istediğini, alamayınca "eğer parayı vermezsen ölümün benim elimden olacak" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının dün sabah tutuklandığını soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının başka bir suçtan teminat altında olduğunu belirtti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek üç gün tutukluluk talep etti.

3 gün tutuklu bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.