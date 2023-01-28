Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden adamın sözleri şaşkınlık yarattı! “Boğulurken öldüm, ölen insanların sırasına girdim”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Phil Roiz isimli bir adam öldüğünü ve ardından iki varlık tarafından dünyaya geri gönderildiğini iddia ederek şoke eden açıklamalar yaptı. Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden adam bilincinin kapanmasının ardından kendisini ölülerin bulunduğu bir bekleme odasında sıraya girerken gördüğünü söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan Phil Roiz isimli bir adam süpermarketten aldığı bir salatayı yedikten sonra şiddetli bir gıda zehirlenmesi yaşadı. Bedeninin ağırlaşmaya başlaması üzerine banyo yapmaya karar veren adam başının dönmesi üzerine kusmaya başladı ve küvette düştü. Düşerken kafasını duvara vuran adam bayıldı. Küvetteki suyun içinde boğulmaya başlayan adam bilincini tamamen kaybetti. O anları hatırlamadığını dile getiren Roiz, uykuya dalma dürtüsüne engel olmaya çalışırken gözlerini bir bekleme odasında açtığını belirtti.

“İNLEYEN İNSANLARIN ARASINDAYDIM”

Gözlerini açtığında kendisini salon büyüklüğünde bir odada bulduğunu ve zeminin kendi banyo zemini olmasına tanımadığı bir yerde olduğunu dile getiren Roiz, “Tipik bir salon büyüklüğünde bir odaydım. İnleyen insanların arasındaydım. Etrafımda başka insanlar olduğunu görebiliyordum, sağımda yerde yatan bir adam vardı ve elleri ve dizleri üzerinde inliyordu. O da yemekten zehirlenmiş gibi görünüyordu. Ayrıca bir kadının inlediğini duyabiliyordum ve gerçekten ne düşündüğünü anlayabiliyordum. Öldüğü ve ayrılmak istemediği küçük çocukları olduğu için üzgündü.Henüz ölmediğimi fark ediyordum ama ölmek üzereydim. Boğulurken öldüm ve ölen insanların sırasında girdim” dedi.

“BEYAZ BİR IŞIK DEĞİLDİ”

Dünyaya döndüğünde acı çekmediğini dile getiren Roiz, “İki varlık odama geldi ve bana bakmaya başladı. Bu varlıkların cinsiyeti erkekti, yüzlerini tam olarak hatırlamıyorum. Sakalları ya da saçları nasıldı, meleğe mi benziyorlardı başka bir şeye mi, hatırlamıyorum. Tam olarak bizim gibi değiller ancak insana benzediklerini hatırlıyorum. Sağımdaki solumdakine 'Bunun burada ne işi var? O buraya ait değil. Onu duşa geri gönderin.' şeklinde komut verdi. Bunun ardından bir balonun içinden çıktığımı hissettim ve arkamı dönerek bir ışık tünelinden geri döndüm. Bahsettiğim ışık beyaz bir ışık değildi, rengarenk ışıklar vardı. Hemen arkasından uyandım.su üstünde yüzen bir cesedin üzerinde olduğumu fark ettim. Bu ceset benim bedenime aitti ama ilk başta ben onu anlamadım. Daha sonra vücuduma geri döndüm ve gözlerimi açıp küvetten dışarı atladım." diye konuştu.

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