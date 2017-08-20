“OMORFO’YU ÇİMENTOLAŞTIRIYORLAR”

Kıbrıs Rum basını, Girne Karaoğlanoğlu bölgesi ile Güzelyurt’taki yeni inşaatlarla yapısal gelişmelere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Güzelyurt’ta yapılan yeni inşaat çalışmalarını “Omorfo’yu Çimentolaştırıyorlar” başlığıyla duyururken, bu bölgenin merkezinin, 1974 öncesini anımsattığını, burada, diğer bölgelere kıyasla inşaat patlamasının yaşanmadığını belirtti. Gazete, Güzelyurt bölgesinin dışında ise görüntünün farklı olduğunu, buraya geçen yıl hastane yapımı için temel atıldığını, ayrıca aynı bölgede bir de üniversitenin bulunduğuna dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi “Ay.Fanurio’da Ekolojik ve Dini Tahrip” başlıklı haberinde, Girne Karaoğlanoğlu’ndaki “Ay.Fanurio” şapelinin galeriye dönüştürüldüğünü ayrıca bölgenin yapısının değiştirildiğini savundu. Gazete haberinde ayrıca Severis ailesine ait zeytinyağı üretim fabrikası bölgesine otel inşa edildiğini de yazdı.