"ÖMRÜ UZUN OLMAZ!"

4’lü koalisyonun kurulması, Demokrat Parti, parti meclisi’nde önceki akşam yapılan oylamanın ardından resmiyet kazandı. 4’lü koalisyonda varılan uzlaşı, UBP’li vekillerin tepkisine neden oldu

Duygu ALAN

Koalisyon konusunda kilit parti konumunda olan Demokrat Parti, önceki akşam nihai kararını verdi, Demokrat Parti Meclisi’nde yapılan oylama sonucu 4’lü koalisyonun kurulmasına onay verildi.

Ulusal Birlik Partisi, 4’lü koalisyon kararını Havadis’e yorumladı.

UBP’li bazı vekiller, 4’lü koalisyonun halkın istediği bir aritmetik olmadığını, UBP’ye muhalefet görevini halkın değil, parlamentonun verdiğini ifade etti.

UBP’li bazı vekiller, kurulacak 4’lü koalisyonun sürdürülebilir bir hükümet modeli olmayacağını savundu.

UBP’li vekiller, muhalefet görevlerini de en iyi şekilde yapacaklarını belirterek, bu noktada 4’lü koalisyon hükümetinin icraatlarının takipçisi olacaklarını dile getirdi.

En sert tepki Tatar’dan

Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri arasında 4’lü koalisyon konusunda en sert açıklamayı Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar yaptı.

Tatar, “4’lü koalisyon halkın iradesi değildir ve benim bu husustaki en büyük rahatsızlığım da halkın iradesine saygısızlık yapılmasıdır” dedi.

Ersin Tatar, “Seçimden önce Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Özgürgün, en çok oy alanı bakan yapacağını söylemişti. 7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde halk iradesini sandığa yansıttı. Ben bizzat Ersin Tatar olarak bu seçimde 55 bin 700 oy aldım. Demek ki halk beni bakan olarak görmek istedi. Beni Maliye Bakanı olarak görmek istedi. Bir de Serdar Bey’in almış olduğunu oy sayısına bakalım. Şimdi Serdar Bey Maliye Bakanı olacak ben dışarıdayım. Burada gerçekten büyük bir haksızlık var” diye konuştu.

Berova: Bir garip hükümet modeli

UBP Lefkoşa Milletvekili Özdemir Berova, 7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde UBP’nin yüzde 36’ya yakın bir oy ile sandıktan açık ara önde, birinci parti olarak çıktığını söyleyerek gelinen noktada halkın iradesine saygı duyulmadığını ve halkın sandıkta vermiş olduğu mesajın iyi algılanmadığını ifade etti.

Berova, “Halk demokratik şekilde iradesini ortaya koymuş, UBP’yi iktidarın bir parçası olarak görmek istediğini sandığa yansıtmıştır. Ancak halkın beklentisi olmadı. Büyük oranda oy kaybeden partiler bir hükümet kurma görevine girdiler. Bu 4 parti ideolojik olarak birbirinden farklıdır ve ülkede ilk kez 4’lü koalisyon oluyor. Yazılacak hükümet programında da hükümetin Kıbrıs konusu ilgili bir görüşü olmayacak. Hükümetin görüşü olmadan Dışişleri Bakanlığı da nasıl görev ifa edecek o da tartışılır. Bir garip hükümet modeli… Parlamento UBP’ye muhalefet görevi verdi. Bu bağlamda da biz de UBP olarak bu görevi yürüteceğiz. Ancak 4’lü koalisyon da ne kadar devam edeceği bir muammadır” diye konuştu.

Tatar: Bu durum siyasetin doğasına aykırıdır

UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Demokrat Parti, Parti Meclisi’nin 4’lü koalisyon yönünde karar verdiğini ancak kendilerinin beklentisinin bu olmadığını söyledi.

4’lü koalisyonun ömrünün ne kadar olacağının belli olmadığını ve uzun ömürlülüğü konusunda tereddütler olduğunu ifade eden Tatar, 4’lü koalisyonun halkın iradesini yansıtan bir netice de olmadığını dile getirdi.

Ersin Tatar, şunları söyledi: “2013 yılında yapılan genel seçimlerde 21 milletvekili çıkaran Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde 12 milletvekili çıkardı. 2013 yılında 14 milletvekili çıkran Ulusal Birlik Partisi ise bugün 21 milletvekili çıkarmıştır. Ortada bir başarı bir de başarısızlık grafiği vardır. Ancak sandık neticesi ortadayken UBP 21 milletvekili ile dışarıda kalmıştır. Bu durum siyasetin doğasına aykırıdır, halk iradesine saygısızlıktır.

Tatar, “En büyük rahatsızlığım halkın iradesine saygısızlık yapılmasıdır” diyen Ersin Tatar, şunları söyledi: “7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimde halk iradesini sandığa yansıttı. Ben bizzat Ersin Tatar olarak bu seçimde 55 bin 700 oy aldım. Demek ki halk beni bakan olarak görmek istedi. Beni Maliye Bakanı olarak görmek istedi. Bir de Serdar Bey’in almış olduğunu oy sayısına bakalım. Şimdi Serdar Bey Maliye Bakanı olacak ben dışarıdayım. Burada gerçekten büyük bir haksızlık var” dedi.

Sucuoğlu: Hükümetin icraatlarının çok sıkı takipçisi olacağız

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, 4’lü koalisyonun halkın istediği bir aritmetik değil, “zorlama” olduğunu ifade etti.

“Ancak Ulusal Birlik Partisi için önemli olan bireysellik veya partisellik değil, devletin, ülkenin ve halkın çıkarlarıdır” diyen Sucuoğlu, 4’lü koalisyondaki partilere görevlerinde başarılar dileyerek, “İnşallah önümüzdeki süreçte erken bir teslim olma söz konusu olmaz. ‘Biz yapamadık, alın, görevi size devrediyoruz” denmez, aylıkların ödenmemesi durumu ortaya çıkmaz Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler gerilmez. 4’lü koalisyon inşallah ülke için hayırlı olur” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, “Bizi ilgilendiren ülkedir. Ülkenin menfaatleridir. Müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde götürülmesidir. KKTC’nin çıkarlarının gözetildiği ve devletin, halkın zarar görmeyeceği bir süreci görmek istiyoruz. UBP’nin görevi muhalefet olacaksa biz UBP olarak bu görevi de layığı ile yapacağız ve kurulacak hükümetin icraatlarının tümünün çok yakından takipçisi olacağız. Çok sıkı ve çok sorgulayıcı bir şekilde yeni kurulacak olan hükümetin icraatlarını analiz edip sorgulayacağız, ana muhalefetin görevi ne ise sonuna kadar yapacağız” dedi.

Havadis