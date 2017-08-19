ÖMRÜMÜZ BORÇ ÖDEMEKLE GEÇİYOR

Vatandaşlar özel bankalardan aldıkları kredi borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini, bankaların faiz borçlarının keyfi uygulandığını, resmen sömürüldüklerini ifade etti.

Adını açıklamak istemeyen bir vatandaş özel bir bankadan yıllar önce aldığı kredinin hala faizini ödediğini belirterek, “Yolsuzlukları ispat edemediğimiz için sömürülüyoruz” dedi.

Konuyu değerlendiren Avukat Boysan Boyra ise, bir bankanın müşterisine kredi verdiği zaman uygulayacağı faizi sınırlayan herhangi bir yasanın olmadığını belirterek, sadece belli tarihler arasında geçerli olan yapılandırma yasasının çalıştığını kaydetti.

Boyra, faizin mutlaka sınırlandırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun yasalarla belirlenmesi ve bankaların vicdanına bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Yapılandırma çalışmalarının birçok vatandaşın yüreğine su serptiğine dikkat çeken Boyra, faizler düzenlenmediği sürece ise suistimale açık bir durumun her zaman olacağını ifade etti.

Deniz ABİDİN

Avukat Boysan Boyra:

“Uygulanacak faizi belirleyen bir yasa yok”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Boysan Boyra ise, faizle ilgili sorunlar görüşülürken Faiz Yasası’nın değişmesi gerektiğinin defalarca dile getirildiğini belirterek, bugüne kadar hala yasanın değişmediğini söyledi. Boyra, bir bankanın müşterisine kredi verdiği zaman uygulayacağı faiz konusunda sınırlayan herhangi bir yasanın olmadığını belirterek, sadece belli tarihler arasında geçerli olan yapılandırma yasasının çalıştığını kaydetti. Boyra, bu noktada bütün bankaları aynı kefeye koymak istemediğini ifade ederek, bunun bankaların tercihine bırakılmasının adil olmadığını belirtti. Boyra, faizin mutlaka sınırlandırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun yasalarla yapılması gerektiğini ve bankaların vicdanına bırakılmaması gerektiğini söyledi.

“Kredi verilme koşulları belirlenmeli”

Boyra, 9/76 sayılı Mahkemeler Yasasında faizlerle ilgili sınırlayıcı ve kısıtlayıcı bir maddenin olduğunu anımsatarak, CTP’nin iktidarda olduğu dönemde söz konusu yasanın maddesinin kaldırıldığını belirtti. Böylece sınırlayıcı bir maddenin kalmadığına işaret eden Boyra, Türk Lirası ve döviz karşısında kredilerin ve boşanmaların hangi şartlara bağlı olacağı, hangi koşullar altında kredi verileceğinin mutlaka yasa altında düzenlenmesi gerektiğinin kaydetti.

“Faiz mağdurları mahkemelerin gündemini etkiliyor”

Boyra, şöyle devam etti, “Tüm bunlar yapılmadığı sürece bankalar vicdanlı hareket edecekler. Aksi takdirde bunun dışında hareket etmek isteyenleri ise maalesef önleyememiş olacağız. Bugün bakıldığında faiz mağdurları mahkemelerin gündemini oldukça fazla etkiliyor. Yasal düzenleme yapılmadan keyfi bir şekilde faizin uygulanması serbest bırakılmaya devam ettiği sürece bu mağduriyet devam edecektir”

“Yolsuzluğa uğrayan vatandaş varsa çıkıp açıklasın”

Boyra, “İnsanlar aldıkları para kadar faiz ödeseler bile bu borçlardan kurtulamıyorlar” diyerek, vatandaşların bankalar tarafından herhangi bir yolsuzlukla karşılaşmaları durumunda bunu belgeleriyle çıkıp açıklamalarını istedi. Boyra, geçmiş adaletsizlikleri düzeltmek için ödenemeyen borçların yapılandırılması konusunda yasal düzenleme yapıldığını ifade ederek, bunun vatandaşın faydasına olan bir düzenleme olduğunu kaydetti. Boyra, bugüne kadar vatandaş için hiçbir şey yapılmadı demenin de aslında çok da doğru bir tanımlama olmadığını söyledi.

“Faizler düzenlenmezse durum suistimale açıktır”

Yapılandırma çalışmalarının birçok vatandaşın yüreğine su serptiğini belirten Boyra, şunları belirtti, “Geçmişte yapılan haksızlıkların, fahiş faizlerin ya da dava edilmeyip faiz sarmalına sarılmasına neden olan durumları bu yasa iyileştirmiştir. Geçmişe dönük olarak böyle bir iyileştirme yapılması bir tarafa geleceğe dönük olarak da iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Bir fabrika düşünün ki arızalı ürün veriyor. Bunun üzerine yeni bir fabrika kurarsınız ve ilk fabrikanın çıkardığı hatalı ürünleri düzeltirsiniz. Peki ama hatalı ürün vermesin diye neden ilk fabrikayı düzeltmiyorsunuz? Şu andaki sistemdeki arıza tam olarak budur. Faizler mutlaka düzenlenmelidir. Bu olmadığı sürece suistimale açık bir durum olmaya devam edecektir”

“Her türlü yetki hükümetin elindedir”

Boyra, ülkede inanılmaz bir enflasyonun olduğunu ifade ederek, dövizin yükselmesi nedeniyle sorunların yaşandığını kaydetti. Bunun sürdürülebilir bir ekonomik sistem olmadığını söyleyen Boyra, bu şartlar altında kredi alanların ve borçlananların büyük oranda borçlarını ödeyemeyeceğini kaydetti. Boyra, ivedilikle önlem alınması gerektiğine vurgu yaparak, hükümetlerin bu konuda, “biz bu işe karışamayız, bu özel kişiler arasındaki hukuk anlaşmasıdır, karışamayız” dediğini anımsattı ve ekledi, “Devlet Anayasamıza göre sosyal bir devlettir. Sosyal bir devlet de vatandaşlarla bankalar ve kredi verenler arasındaki ilişkiyi mutlaka düzeltmelidir. Döviz artışları konusunda ciddi tedbirler alınmalıdır. Ben bunu yapamam demek doğru bir davranış değildir. Hükümetse her türlü yetki elindedir, öyle inanıyorum ki yapabilir”

Yeni Bakış