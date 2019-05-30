Omuz ve sırt ağrılarınız varsa dikkat!

Gün içerisindeki aşırı aktiflik ve travma sonrası meydana gelen omuz ağrıları; gece ağrısı ve basit günlük işleri yapmakta zorlanma şeklinde kendini gösteriyor. Halk arasındaki 'omuza masaj yapma' geleneğine değinen Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, bilinçsizce yapılan masajın, ağrıyı azaltmaktan çok artırabileceği konusunda uyardı.

Omuz ağrıları genellikle aşırı kullanım (ev işleri, mesleki ve sportif aşırı kullanım gibi) nedeniyle olabildiği gibi travma yani hatırlanan bir zorlanma yada düşme sonrası başlamaktadır. Uykudan uyandıran gece ağrısı, basit günlük işleri yapmakta zorlanma (örneğin saçını tarayamama ya da arkaya götürememe gibi) ile kendini gösterir.

Omza masaj yapmak, ağrıyı artırabilir

Omuza masaj yapmak ağrıyı azaltmaktan çok aktive edebilir. Masajla beraber bilinçsiz yapılan ya da yaptırılan omuz hareketleri ya da manipülasyonları ağrı uyandırarak eklem ve döndürücü adalelerdeki hasarını boyutlarını artırabilir.

Ağırlık kaldırırken dikkat!

Kaç kilo ağrılık kaldırdığımızdan çok hangi adale grubunun ne kadar etkilendiği önemlidir. Bunun yanında adaleye aşırı gerginlik verecek, ağırlıkların tekrar tekrar kaldırılması özelikle omuz çevresi adalelerimizde akut ya da kronik hasarlar yaratabilir. İlk seferinde aşırı yüklenmeler fark edilmese de adalelerimiz ve yapıştıkları tendonlar (kiriş) hasarlanır.

Tedavi yöntemleri neler?

Omuz hasarları tedavisi hasarın boyutuna, günlük hayatı etkileme potansiyeline ve tabii ki hastanın yaşına göre değişiklik göstermektedir.

Omuz dokuları (adale, tendon, eklem ya da eklem kapsülü) günlük hayatı olumsuz etkileyecek oranda ileri derece, kronik olarak hasarlanmış ise (örneğin; yırtık ya da donuk omuz gibi) tedavi çoğu zaman cerrahi olacaktır. Yırtıkların ve omuz çıkıklarının cerrahi tedavisi kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.