ON BİN DOLARA SAHTE PASAPORT!

Polis kontrolünde durdurulan bir takside sahte Bulgar pasaportlarını polise ibraz eden Ali Doostimshaki ve Maryam A. Arahanı işledikleri suçları itiraf etti

Devrim DEMİR

Girne Çevre Yolu üzerinde 15 Şubat tarihinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ve Trafik Şubesi’nde görevli polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yakalanan zanlılar aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Kontrollerde bir taksi içinde polise sahte pasaport ibraz eden İran’lı iki kişi ve daha sonra genişletilen soruşturmada zanlılara pasaportları 10 bin dolar karşılığında teslim eden Ali Karaçam dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların ülkedeki yasal statülerine dikkat çekerek yargılanacakları güne kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar verdi.

Rum tarafına gideceklerdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlıların “Sahte resmi evrak tedavüle sürme” suçundan tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlılar Ali Doostimshaki ve Maryam A. Arahanı’n polise üzerlerinde kendi resimleri bulunan sahte Bulgar pasaportlarını ibraz ettiklerini, yapılan kontrolde pasaportlarda mühür olmadığını fark eden polis ekiplerinin sorgusu üzerine suçlarını itiraf eden zanlılar, konu pasaportları 10 bin Dolar’a zanlı Ali Karaçam’dan aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Karaçam’ında aynı gün Girne’de tasarrufunda zanlıların İran pasaportları ile suçüstü yakalandığını ifade eden Yanaroğlu, İranlı zanlıların polise yaptığı beyanda İran’dan ülkeye geldiklerini ve sahte pasaportla Güney Kıbrıs’a geçecekleri yönünde ifade verdiklerini kaydetti.

Havadis