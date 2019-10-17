ÖNCE ÇALDI SONRA SATTI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 14.07.2019 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Vadili’de C.K. (E-23), Kenan KENANOĞLU’na ait ikametgaha girdikten sonra içerisinden 1,100 TL nakit para ve muhtelif ziynet eşyalarını çalmış ve çalmış olduğu altınları bir kuyumcuya sattı.

Adı edilen tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturması devam ediyor.