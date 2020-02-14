ÖNCE ÇALDI SONRA SATTI!

EV AÇMA, HIRSIZLIK, VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

20.12.2019-13.02.2020 tarihleri arasında, Kumyalı’da, Orhan KÜLAH’a ait iki ayrı ikametgah açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 2 adet buz dolabı, 1 adet bulaşık makinesi, 2 adet fırın, 2 adet gazocağı, 2 adet çamaşır makinesi,1 adet davlumbaz, 2 adet ahşap iç kapı ve 3 adet ahşap elbise dolap kapısının çalındığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen L.N.S.(E-42) tutuklanmış olup; yapılan ileri soruşturmada L.N.S.(E-42)’nin çalmış olduğu 1 adet buzdolabı, 1 adet gaz ocağı, 1 adet fırın ve 1 adet çamaşır makinesi ve 1 adet davlumbazı bir şahsa 6,000 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.