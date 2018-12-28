Önce duyma azlığıyla başlıyor, sağırlığa kadar gidiyor!

Otoskleroz nedir? Otoskleroz nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Otoskleroz, genç yetişkinlerde progresif işitme kaybının en yaygın nedenlerinden biridir. Peki, Otoskleroz nedir? Otoskleroz nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Kulaklarda anormal bir kemik büyümesinden kaynaklanan ve işitme kaybına neden olan Otoskleroz hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Otoskleroz nedir? Otoskleroz nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

OTOSKLEROZ NEDİR?

Otoskleroz, orta kulaktaki üç küçük kemikle, daha özel olarak da stapes ile ilgilidir. Kemiğin bir kısmı anormal bir şekilde büyür ve bu kemik büyümesi, sese tepki olarak stapeslerin normal olarak titreşmesini önler. Stapes kemiğinizin iyi duymanız için titreşmesi gereklidir. Bunu yapamadığı zaman, ses orta kulağınızdan iç kulağa gidemez. Bu da sesi duymanı zorlaştırır.

OTOSKLEROZ BELİRTİLERİ

Otosklerozun ana semptomu işitme kaybıdır. İlk başta, düşük perdeli sesleri veya fısıldayan insanları duyamayacağınızı fark edebilirsiniz. Bu genellikle zamanla kötüleşir.

Otosklerozlu çoğu insanın her iki kulakta da işitme kaybı vardır. Sadece bir kulakta yaklaşık % 10 ila % 15 arasında işitme kaybı vardır. Diğer belirtiler şunlardır:

– Baş dönmesi veya denge problemleri

– Kulak çınlaması veya zil sesi, kükreme veya tıslama

Bazen otosklerozu tedavi etmek için kulak cerrahisi yaptıktan sonra tinnitus problem olabilmektedir.

OTOSKLEROZ NEDENLERİ

İzole durumlar meydana gelse de, otoskleroz sıklıkla kalıtsaldır. Mesela kızamık ve hamilelik ile ilgili bazı bağlantıların otoskleroz olgusunu kötüleştirdiği gözlenmiştir. Her iki kulak da etkilenebilir, ancak bir kulağın diğerinden daha ciddi şekilde etkilenmesi daha yaygındır. Tedavi edilmeden bırakılırsa, işitme kaybı, tam sağırlığın ortaya çıktığı durumlarda, geç orta yaşına kadar ilerleyici olarak artar. En ünlü otoskleroz kurbanının Beethoven olduğu söylenir.

OTOSKLEROZ TEDAVİSİ

Eğer otosklerozunuz hafifse, doktorunuz düzenli olarak işitme testinizi yapabilir. Ayrıca bir işitme cihazı almanızı tavsiye edebilir. İşitme cihazları otoskleroz da dahil olmak üzere iletken sağırlıktan muzdarip kişilere yardımcı olur. Ancak, işitme cihazı sağırlığı tedavi etmeyecektir. Sağırlık ilerleyici olduğundan, zaman geçtikçe daha güçlü işitme cihazları gerekebilir.

Otoskleroz Cerrahisi

Cerrahi operasyonlar yaygın olarak yapılmaktadır ve nispeten basit bir prosedürdür. Küçük bir implant (stapedotomi) yerleştirmek için anormal kemik büyümesi olan stapes bölümleri çıkarılır veya tüm stapes kemikleri küçük bir protez (stapedektomi) ile değiştirilir. Her iki ameliyat da işitmeyi geri kazandırabilir. Olguların çoğunda vertigo ve tinnitus belirtileri de ortadan kalkacaktır.

Bazı doktorlar, otosklerozu bir diyet takviyesi olan sodyum florid ile tedavi edebilir. Ama bunun işe yaradığı henüz kanıtlanmamıştır.