Önce kız arkadaşını darp etti, sonra arabasını yaktı
Önce kız arkadaşını darp etti, sonra arabasını yaktı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Alpet Tarfik Işıkları yakınlarında, A.S. (E-23), kullanımındaki araç içerisinde tartıştığı kız arkadaşını darp ettikten sonra, kullanımındaki salon aracı tasarrufundaki çakmak ile tutuşturmak suretiyle yakmıştır.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRTK
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