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Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

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İngiltere'de iki hırsızın önce öpüşüp ardından hırsızlık yapması ülke gündemine oturdu.

İngiltere'de iki hırsızın kameraya yansıyan görüntüleri herkesi şaşırttı. Uzun süren öpüşen hırsızlar ardından soygun için yola devam etti.

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Kasadaki 300 sterlini alan hırsızlar olay yerinden hızla ayrıldı.

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Market çalışanları, yaşanan olaydan dolayı korktuklarını anlattı.

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Tuhaf soygun vakasının ardından polis soruşturma başlattı.

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