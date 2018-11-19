Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

İngiltere'de iki hırsızın önce öpüşüp ardından hırsızlık yapması ülke gündemine oturdu.

İngiltere'de iki hırsızın kameraya yansıyan görüntüleri herkesi şaşırttı. Uzun süren öpüşen hırsızlar ardından soygun için yola devam etti.

Kasadaki 300 sterlini alan hırsızlar olay yerinden hızla ayrıldı.

Market çalışanları, yaşanan olaydan dolayı korktuklarını anlattı.

Tuhaf soygun vakasının ardından polis soruşturma başlattı.