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Önce sözleşme sonra nikah!

Önce sözleşme sonra nikah!

Önce sözleşme sonra nikah!

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45 yaşındaki Özcan Deniz'in, 25 yaşındaki sevgilisi Feyza Aktan 5,5 aylık hamile.
 
OĞULLARI DOĞMADAN EVLENECEKLER
 
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan, oğulları doğmadan önce evlenecek.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPACAKLAR
 
Özcan Deniz'in nikahtan önce Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacağı ortaya çıktı.
 
BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL ALIYOR
 
Özcan Deniz son oynadığı diziden bölüm başına 120 bin TL alıyor.

 

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