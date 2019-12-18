Önce taburcu sonra dede oldu!

Yaklaşık bir aydır yattığı hastaneden dün akşam saatlerinde taburcu olan Mehmet Ali Erbil'in ilk eşi Muhsine Kamiloğlu'ndan olan büyük kızı Sezin Erbil, doğum yaptı.

Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil, özel bir hastanede kızı Elisa’yı kucağına aldı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, dün taburcu olmuştu. Sağlığına kavuşan şovmen, torun haberiyle çifte müjde yaşadı.