ÖNCE TEHDİT SONRA İNTİHARA TEŞEBBÜS!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da eski nişanlısını ölümle tehdit ettikten sonra intihara teşebbüs eden zanlı İnan Gündoğdu, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa’da kendisinden ayrılan nişanlısını darp ederek ölümle tehdit eden ve ardından intihara teşebbüs eden zanlı İnan Gündoğdu hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Şiddet tehdidi”, “Darp” ve “İntihara teşebbüs” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Gündoğdu teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Kemal Onbaşı, zanlı İnan Gündoğdu’nun 16 Kasım 2019 tarihinde Kaleiçi’nde bulunduğu sırada o esnada kaldırım üzerinde yürüyen eski nişanlısı D.Ö’yü kolundan tutup çekip darp ederek “Benimle barışmazsan önce seni sonra kendimi öldürürüm” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Ayni gün D.Ö’nün polise gelerek zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu söyleyen Onbaşı, olayın polise bildirilmesi üzerine bir polis ekibinin zanlının evine gittiğini belirtti. Onbaşı, polis ekibinin, zanlının elinde bulundurduğu plastik kap içerisinde koyu renkli sıvıyı içerek “Her şey burada bitti, öleceğim” diyerek evin içerisine doğru gittiğini görmeleri üzerine kapıyı açıp içeriye girdiklerini ve zanlının elindeki plastik kabı aldıklarını, akabinde ise zanlının fenalaşması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ve D.Ö’nün şikayetini geri çektiğini belirten Onbaşı, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı İnan Gündoğdu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.