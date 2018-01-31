"ÖNCELİKLİ HEDEF BÜTÇE!"

Özersay, dörtlü koalisyonda da bu uyumun sağlanabileceğine inandığını ve bunun toplumsal barışa katkı sağlayacağını söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, katıldığı bir televizyon programında oluşacak 4'lü koalisyon hükümeti ile ilgili açıklamalarda bulundu

Hiçbir zaman HP’nin gündeminde UBP ile ikili koalisyonun olmadığını belirten Özersay, önceden UBP ile koalisyon kurmayız demediklerini, ancak seçim döneminde şaibeli bir durumun ortaya çıktığını ve bu durum sonrasında UBP ile koalisyon kurmama kararı aldıklarını, bu kararın da arkasında durduklarını anlattı.

Özersay, aldıkları bu kararla toplumun zaman içerisinde zarar görmesinin engellendiğini belirtti.

Koalisyon hükümetlerinin sayıları ile icraatının bir alakası olmadığını kaydeden Özersay, “Kendi içindeki uyum, sayı iyi niyet ve verilen sözün tutulması önemli. İç uyum varsa icraat yapılabilir ve sonuç alınabilir” şeklinde konuştu.

Özersay, dörtlü koalisyonda da bu uyumun sağlanabileceğine inandığını ve bunun toplumsal barışa katkı sağlayacağını söyledi.

Kamu bankalarının zarara uğratılması, mal beyanlarının doğru yapılmaması, yolsuzluk dosyalarının nerede olduğunun bilinmemesi bağlamında bir şey yapılması gerektiğini belirten Özersay, hükümetin kurulmasının ardından bunların hepsine bakılacağını kaydetti.

Özersay, yolsuzluk ve hukuksuzluklara bakılacağını, ancak hükümet programında sadece bunların yer almayacağını da vurguladı.

Özersay, “Öncelikli hedefimiz hızlı ve doğru bir biçimde bütçenin şekillendirilip geçmesi olacak. Bütçe konusunda adım atılmasına ihtiyaç var” dedi.

Bugün gelinen noktada Türkiye ile KKTC’nin ilişkilerinin sağlıklı olmadığını belirten Özersay, Türkiye ile diyaloğun basın yolu ile değil doğrudan ilişki ile kurulması gerektiğini söyledi.

Güney’de Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlere değinirken, Rum tarafındaki bütün partilerle masaya oturduğunu anımsatan Özersay, Güney Kıbrıs’taki devlet politikası nedeniyle çıkacak sonucun pek bir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

Özersay, “Kıbrıs konusunda da önemli olan girişim yapmak değil, aynı şeyin istenip istenmediğine bakmaktır. Kıbrıs konusunda, aynı şey istenmiyorsa BM tarafından da inisiyatif alınmayacak” şeklinde konuştu.