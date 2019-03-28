Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar önceki akşam Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yedi.

Geçtiğimiz senelerde 'Yeteneksizsiniz Türkiye' yarışmasında birlikte çalışan ikili uzun bir aradan sonra tekrar buluştu. Mekandan önce Acun Ilıcalı ayrılırken çıkışta gazetecilere “Hülya ile birbirimizi çok özlemişiz, hasret giderdik. Bizim birlikte çok güzel bir enerjimiz var. Onun için Hülya ile her an proje potansiyelimiz de var" dedi. Yaklaşık yarım saat sonra mekandan bu sefer Hülya Avşar çıktı. Oldukça neşeli görünen Avşar, “Acun beni yemeğe çağırdı, sağ olsun çok da güzel oldu. İçeride çok eğlendik. Biz çok eski tanışıyoruz, ikimizde birbirimizi seviyoruz" dedi. Gazetecilerin “Acun Bey'in rap performansını nasıl buldunuz?” sorusuna Hülya Avşar kahkaha atarak “Onda daha neler var neler“ dedi.