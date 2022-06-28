Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’u kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasına, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkçe dilinin öğretilmesi, anlatılması ve araştırılmasının önemine değindi.

Yapılan çalışmaların süreklilik gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dilimizi doğru bir şekilde ve kurallara uygun olarak öğrenmek gerektiğini dile getirerek okumanın da ne denli önemli olduğunu vurguladı.

“Başarılı olmak istiyorsanız kitap okuyun. Okumak, kelime hazinemizi geliştirir. Önemli olan, Türkçeyi iyi konuşan ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Dilimiz, çok zengindir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaları takdir ettiğini dile getirerek emek verenlere teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.

BRT