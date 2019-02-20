Önemsenmediği durumlarda ciddi sorunlar ortaya çıkıyor!

Cilt hastalıkları nelerdir? Cilt hastalıklarının nedenleri ve belirtileri…

Cilt hastalıklarının çoğu küçük olsa da, diğerleri daha ciddi bir sorunu gösterebilir. Cilt hastalıklarının çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Şimdi, cilt hastalıkları nelerdir? Cilt hastalıklarının nedenleri ve belirtileri ile merak edilen tüm detayları haberimizde açıklamaya çalışacağız…

İnsanları etkileyen yüzlerce çeşit cilt hastalığı vardır. En sık görülen cilt hastalıkları benzer belirtilere sahip olabilir, bu nedenle aralarındaki farkları anlamak önemlidir. Şimdi, en sık görülen cilt hastalıklarından bazılarını sizler için derledik…

CİLT (DERİ) HASTALIKLARI NELERDİR?

Deri hastalıkları semptomlar ve ciddiyette büyük ölçüde değişir. Geçici veya kalıcı olabilirler ve ağrısız veya ağrılı olabilirler. Bazıları durumsal sebeplere sahipken, bazıları genetik olabilir. Bazı cilt rahatsızlıkları küçük, geçici ve kolay tedavi edilebilir, bazıları ise hayati tehlike arz edebilir. İşte en sık görülen cilt hastalıklarından bazıları:

AKNE

Cildin yağ bezlerini etkileyen bir hastalıktır. Cildinizdeki küçük delikler (gözenekler) cildin altındaki yağ bezlerine bağlanır. Bu bezler sebum denilen bir madde yapar. Gözenekler bezlere folikül adı verilen bir kanalla bağlanır. Bir cilt bezinin follikülü tıkandığında sivilce gelişir. Akne en yaygın cilt hastalığıdır; tahminen bütün insanların yüzde 80’i akneye sahip. Genellikle yüz, boyun, omuzlar, göğüs ve sırtta bulunur. Erken tedavi akneyi önlemenin en iyi yoludur. Doktorunuz reçetesiz satılan ilaçlar (OTC) veya reçeteli ilaçlar önerebilir.

EGZAMA

Ayrıca atopik dermatit olarak da bilinir, bu uzun süreli bir cilt hastalığıdır. En sık görülen semptomlar kuru ve kaşıntılı ciltlerdir, yüzünüzde, dirseklerin içinde, dizlerin arkasında, ellerde ve ayaklarda görülen döküntülerdir.

KURDEŞEN

Ciltte kırmızı ve bazen kaşıntılı yamalardır. Bir ilaca veya yiyeceğe alerjik reaksiyon genellikle bunlara neden olur. Başka alerjileri olan kişilerin, diğer insanlardan daha fazla kurdeşen olma olasılığı daha yüksektir. Diğer nedenler arasında enfeksiyonlar ve stres bulunur. Kurdeşen çok yaygındır. Genelde kendi başlarına giderler, ancak ciddi bir vakanız varsa, tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir.

UÇUK

Ağız ve dudakların yakınında görünen kırmızı, ağrılı, içi sıvı dolu bir kabarcıklardır. Uçuk olan bölgeye temas edildiği takdirde başka bir kimseye rahatlıkla geçebilmektedir. Uçuktan etkilenen bölgede karıncalanma, yanma ve ağrı görülebilir. Uçuk salgınlarında ayrıca ateş, vücut ağrıları ve şişmiş lenf düğümleri gibi hafif, grip benzeri semptomlar eşlik edebilir.

İMPETİGO

Bakterilerin neden olduğu bir cilt enfeksiyonu. Genellikle neden stafilokoktur (staph), ancak bazen streptokok (strep) da buna neden olabilir. En sık 2 ila 6 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Genellikle bakteriler deride kesik, çizik veya böcek ısırığı olan yerlerden cilde girdiğinde başlar. İmpetigo hastalığına neden olan enfeksiyonun bulaşıcılık oranı oldukça yüksektir. Hastalık kişiden kişiye kolayca bulaşabileceği gibi kişinin böcek ısırığı veya döküntüyü kaşıması ile birlikte vücudun diğer bölümlerine yayılması da söz konusudur.

Belirtiler, kırmızı bir cilt üzerinde sivilce benzeri yaralarla başlar. Bu yaralar genellikle yüzde, kollarda ve bacaklarda görülür. Yaralar irin ile doludur, daha sonra birkaç gün sonra sızdırmaya başlar ve kalın bir kabuk oluşturur. Hastada nefes darlığı, bilinç kaybı ve yüksek ateş gibi belirtiler görülebilir. Impetigo antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

MELANOM

Ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir cilt kanseridir. Melanom, derinin en üst tabakasında bulunan “Melanosit” adı verilen renk hücrelerinin çevresel ve kalıtımsal etkiler nedeniyle kötü huylu hücrelerle çoğalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir cilt kanseridir.

Melanom, ben üzerinde ya da derinin herhangi bir yerinde lekeler olarak kendini gösterir. Leke halinden kabarmaya başlaması cilt kanserine işarettir. Renksiz, pembe ve siyah şekillerde ortaya çıkar. Erken teşhis edilmezse lekeler büyür, kabarır ve sürtünme etkisi ile kanayabilir. Vücudun hemen her yerinde görülen bu lekeler fark edilir edilmez bir hekime başvurulmalıdır. Ayrıca aşırı güneşe maruz kalmak melanom kanseri riskini arttırır.

Melanomda büyüklük değil, milimetre olarak kalınlık önemlidir. 1 mm’den daha ince olan melanom, öldürücü değildir. Kalınlık arttıkça, özellikle 4 mm’nin üstüne çıktığı takdirde hayatı tehdit edici olabilir. Melanomu olan kişilerde cerrahi, kemoterapi, biyolojik terapi, radyasyon terapisi veya bunların bir kombinasyonu olabilir.

SEDEF HASTALIĞI

Pembe-kırmızı, hafif kabarık bir zemin üzerinde beyaz ya da gümüşi renkte, kalın, parlak ve kuru pullanmalara neden olan bir hastalıktır. Genellikle dirsekler, dizler, bacakların diğer kısımları, kafa derisi, bel, yüz, avuç içi ve ayak tabanı üzerinde bulunurlar. Ancak başka alanlarda da ortaya çıkabilirler.

Plak sedef hastalığının en sık görülen belirtileri şunlardır:

– Kırmızı, kabarık, iltihaplı yamalar

– Kırmızı yamalar üzerinde beyazımsı-gümüş pullar veya plaklar

– Çatlak ve kanayabilen kuru bir cilt

– Yamalar etrafında ağrı

– Yamalar etrafında kaşıntı ve yanma hissi

– Eklemlerde ağrı ve şiş

Tedavi, hastalığın ne kadar ciddi olduğuna, sedef lekelerinin büyüklüğüne, sedef türüne ve hastanın belirli tedavilere nasıl tepki gösterdiğine bağlıdır.

DÖKÜNTÜLER (BAZİK DERMATİT)

Kuruyan ve kaşıntılı bir ciltle karakterizedir. Yüzde, dirseklerin içinde, dizlerin arkasında, ellerde ve ayaklarda döküntüler şeklinde görülür.

ROSECEA

Rosacea burun, çene, yanaklar, alın, gözlerde kızarıklığa neden olur. Rosacea, kızarıklık, genişlemiş kan damarları, papüller, püstüller ve bazen nazal bağ dokusunun (rinophyma) aşırı büyümesi ile karakterize edilen yüzün kronik inflamatuar bir durumudur. Bu yüzeysel durum gençlik aknesine benzer, ancak yetişkinlerde görülür. Kalıcı yüz kızarması, cildin doğal olarak üretilen inflamatuar kimyasallara karşı kontrolsüz hassasiyetinin erken bir belirtisidir. Rozacea tedavisi topikal ve oral ilaçları içerir.

SEBOREİK DERMATİT

Seboreik dermatit erişkinlerde en yaygın görülen döküntüdür. Bebeklik döneminde meydana geldiğinde, genellikle beşik kepi olarak adlandırılır. Yetişkinlerde hastalık kafa derisi, kulakların arkasında, alın, kaşlar, yüzün göğüs ucu kıvrımları, orta göbek bölgesi ve orta-sırtta; kaşıntılı, kırmızı pullu dermatit görülebilir. Kafa derisindeki dermatit kepek üretebilir . Bunun neden olduğu bilinmemektedir. Topikal steroidler ve topikal antifungal kremler bu durumda tedaviye iyi cevap verir. Katran, selenyum sülfit ve çinko pirition içeren şampuanlar genellikle etkilidir. Bu durum genellikle kendiliğinden iyileşme gösterir ancak tekrar etme olasılığı yüksektir.