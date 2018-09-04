ÖNERİLER BAŞBAKAN'A SUNULDU!

Sendikal Platform, ekonomik kriz ile ilgili çözüm önerilerini Başbakan Tufan Erhürman’a sundu. Görüşme öncesinde Platform adına basına açıklama yapan Türk –Sen Başkanı Aslan Bıçaklı, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle hükümetin akaryakıt, enerji ve tüketim maddelerine zam yaptığını, bu yüzden Vatandaşın alım gücünün azaldığını söyledi.

Sunacakları tedbirlerin geçici olduğunu da ifade eden Bıçaklı, “Ana çözüm, bu sıkıntıların esas çıkış noktası, Birleşik Federal Kıbrıs’ta bir çözümden geçmektedir” dedi.

Sendikal Platform, daha sonra Başbakan Erhürman ile görüşerek çözüm önerilerini iletti. Sendikal Platform yetkilileri Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından da açıklama yaptı, düzenledikleri çalıştayda ortaya çıkan 70 maddelik ekonomik önlemler ile 20 maddelik sosyal ve siyasi talepleri içeren paket hakkında basına bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’de yaşanan krizin KKTC’yi de Türk lirası kullanımı nedeniyle etkilendiğini söyledi.

Hükümetin açıkladığı önlemler paketinin yetersiz olduğunu savunan Elcil, Sendikal platformun eylemlerine devam etme kararı aldığını söyledi.

Elcil, Perşembe akşamı saat 18.00’de Dereboyu Citroen Işıklarından başlayarak meclis önüne yürünecek bir eylem organize ettiklerini ifade etti.

Elcil Başbakan ile görüşmelerinde Başbakan’ın konu ile ilgilenerek kendileri ile yeniden görüşeceğini söylediğini aktardı.

Elcil “biz uluslararası hukukun içine girilmediği müddetçe bu sıkıntıların devam edeceği gerçeği ile yüzyüzeyiz. Birleşik federal bir çözüm olmadığı sürece sorun devam edecektir.Alınan tüm önlemlere rağmen Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece bir yere varılamayacaktır. Temel sorun Kıbrıs sorunun devamıdır.” Dedi.

Toplantıda daha sonra DAÜ-SEN Başkanı Hasan Ulaş, Başbakan Erhürman’a sunulan 70 maddelik ekonomik öneriler ile 20 maddelik sosyal ve siyasi talepler hakkında bilgi verdi.

Ulaş, her iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapılması, tek tip bordro sistemine geçilmesi, AB normlarında vergi idaresi sistemine geçilmesi, kumarhanelerin gerçek gelirleri üzerinden vergi ödemelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Vergi affının adaletsizliğe neden olduğunu belirten Ulaş, Gelir vergisi dilimlerinin de güncellenmesi gerektiğini söyledi.Son zamlardan sonra alım gücünü azaldığını kaydeden Ulaş, zorunlu tüketim ürünlerinde KDV oranlarının azaltılması lüks tüketim maddelerinde ise artırılması önerisinde bulunduklarını kaydetti.

Emlak vergisi konusunda da önerileri olduğunu belirten Ulaş, yıllardır güncellenmeyen emlak vergisi kıstaslarının güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Servet beyanı konusunda yasa olduğunu ancak uygulanmadığını da iddia eden Ulaş, denetim yapılarak Servet’in vergilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulaş, Stabil para birimine geçişi desteklediklerini ancak bundan önce dışa bağımlılığın azaltılması, yapısal değişim ile kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sendikal Platformun Başbakan’a sunduğu öneriler paketinde yargı sistemine de değinildi, adalet sağlamada mevcut mevzuatın yetersiz kaldığı vurgulandı.

Bu arada, süresiz grev kararı alan Meclis Çalışanları Sendikası Mec-Sen eylemini bugün de sürdürüyor.İş bırakıp dün Cumhuriyet Meclisi önüne çıkan Mec-Sen üyeleri, bugün de Meclis önünde.