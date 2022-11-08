Onlarca yıl önce çekildi! Komplo teorisyenlerini hareketlendirdi! Sosyal medyada gündem oldu

1937 yılında çekildiği iddia edilen bir siyah beyaz filmdeki sahne sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Komplo teorisyenleri kadının kulağına doğru bir cismi yaklaştırdığını ve onunla konuşurken kıyafetlerinin çevredekilerden çok farklı olduğunu vurguladı. Modern kıyafet tarzındaki kadın zaman yolculuğu teorilerine kanıt olarak gösterildi.

Sosyal medyada zaman yolculuğu son dönemde kullanıcılar arasında popüler konulardan biri olmayı başardı. Zamanda yolculuk yaptığını söyleyen kimi hesaplardan geleceğe dair insanlığı uyaran geri bildirimli paylaşımlar gelmeye başladı. Sosyal medyadaki komplo teorisyenleri , zaman yolculuğunun var olduğuna dair kanıt sağladığına inandıkları 1937 film görüntülerini keşfettiler. Görüntülerde etrafında insanlardan farklı giyinen bir kadının elindeki cep telefonunu kulağına götürerek konuştuğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyadan paylaşılan siyah beyaz karede büyük bir insan kalabalığı bilinmeyen bir yerde bir kilisenin merdivenlerinden inerken görülüyor. Kadınların çoğunluğu başörtüsü ve köy yaşamını temsil eden kıyafetlerle kamera karşısına geçti. Ancak kalabalığın arasında, daha modern giyimli görünen, başında başörtüsü yerine küçük bir şapka olan bir kadın dikkatleri çekti.

Kadının modern kıyafetinin yanında kulağına bilinmeyen bir nesne tutarken kendi kendisine konuştuğu fark edildi. Yakın çekimlerde konuşmanın diğer yarısını dinliyormuş gibi konuşmasını ve duraksamasını gösteriyor. İlk cep telefonunun 1990’lı yıllarında sonunda icat edildiğini vurgulayan komplo teorisyenleri bu durumun zaman yolculuğunu kanıtı olduğunu savundu.

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