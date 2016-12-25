Onları ölüm bile ayıramadı! 64 yıllık çift...

ABD’nin Nashville kentinde 64 yıldır evli olan bir çift birkaç saat arayla hayatını kaybetti.

Trent Winstead isimli adam rahatsızlığı nedeniyle Hastaneye kaldırıldığında duruma çok üzülen 83 yaşındaki eşi Dolores Winstead de ani biçimde rahatsızlandı. Hastane yönetimi, geleneklere aykırı olmasına rağmen çifti aynı odada yan yana yataklara yerleştirirken, Dolores’in birkaç gün sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Eşinin ölüm haberini alan yaşlı adamın da bu üzüntüye dayanamadığı ve sadece birkaç saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.