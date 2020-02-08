ONLİNE HARÇ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi ile mobil cihazlar da kullanılarak internet üzerinden online seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri başladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, mobil cihazlarından bakanlığın internet sitesi ana sayfasına girip, orada “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısına tıklayarak “İnternet Vergi Dairesi” sayfasına ulaşabilirler.

Açıklamada, araç sahiplerinin, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmalarının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.