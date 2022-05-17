Online oyunlarda çocukları bekleyen büyük tehlike!

Uzmanlar uyarıyor! Bilgisayar oyunları, çocukların hayatında giderek artan bir risk olmaya devam ediyor. Online oyunlarda çocuklara yönelik pedofili, cinsel istismargibi suçların işlendiğini belirten Avukat Kürşat Ergün, bu durumlarla karşılaşılması halinde ise durumun derhal kolluk birimleri ile Cumhuriyet Savcılıklarına iletilmesi gerektiği konusunda aileleri uyardı.

Online mecralar üzerinde oynanan oyunlar çocuklara yönelik pedofili, cinsel istismar gibi pek çok olumsuzluğu barındırıyor. Ailelere uyarılarda bulunan Avukat Kürşat Ergün,''Son günlerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri; online mecralar üzerinde oynanan online oyunlar esnasında çocuklara yönelik pedofili, cinsel istismar gibi fiillerin yoğun bir şekilde işlenmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu durum neticesinde, başta ebeveynler olmak üzere toplumu aydınlatmak adına online oyunlar esnasında çocukların maruz kaldıkları fiilleri açıklama zorunluluğumuz doğmuştur. Bilgisayar, tablet veya cep telefonları ile bir veya birden fazla bireyin internet üzerinden çeşitli oyunları oynaması olarak tanımlanabilecek online oyunların ve bu oyunları tercih edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.''dedi.

Ergün,''Bu oyun platformlarını tercih eden kitlenin yaş ortalamasının ise oldukça düşük, 18 yaş altı olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin günümüz çağında oldukça normal kabul ederek; çocuklarının oyun oynadığı düşüncesiyle herhangi bir müdahalede bulunmadığı bu oyun platformlarının çocuklar için oldukça riskli olduğu ise bilinmemektedir. Platformlarda yer alan oyunlar içerisinde oyunu oynayan kişiler arasında mesajlaşma/sohbet imkanı bulunmaktadır. Şikayetlerle yapılan başvurular neticesinde bu sohbet imkanın oynanan oyuna yönelik değil; 18 yaş altı bireylere cinsel söylemlerde bulunma, ikili ilişkiler kurma istekleri, ilişki teklifleri gibi pedofili ve çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturan mesajlaşmalar şeklinde kullanıldığı görülmektedir. Bu mesajların muhatabı ve oluşan suçun mağduru ise yalnız kız çocukları değildir. Sohbet imkanı kullanılarak hem kız hem de erkek çocuklarına karşı bu suçun işlendiğini ve bu suça maruz kalanların sayısının gün geçtikçe çoğaldığını önemle belirtmek isteriz.'' diye konuştu.

Avukat Kürşat Ergün, ''Teknolojinin gelişimi ile internet kullanımı oldukça artmıştır ancak kullanıcının çocuk olduğu durumlarda ebeveynlerin kullanılan platformları titizlikle incelemesi ve çocuklarının bu tarz mağduriyetlere uğramaması için oldukça dikkatli olması gerekir. Benzer durumlarla karşılaşılması halinde ise durumun derhal kolluk birimleri ile Cumhuriyet Savcılıklarına iletilmesi gerekmektedir.'' dedi.

Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz ise şunları ifade etti;

''Bilgisayar oyunları, çocuklar üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bunların en önemlisi çocukların şiddete karşı duyarsızlaşmasıdır. Şiddet içerikli oyunların çocuğu yüksek oranda şiddet içerikli eyleme maruz bıraktığını ve bir süre sonra çocuğun ve gencin bu eyleme duyarsızlaştığını görmekteyiz.Aynı zamanda çocukların sürekli evde ya da başka bir ortamda oyun oynaması sosyal ilişkileri açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.Sosyal ortamdan kaçınma, yalnızlık hissi, ilişki kuramama, iletişim becerilerinin düşmesi bunlardan birkaçıdır.Bu bağımlılık çocuk ve gençlerin okul başarısını düşürmekte, nörolojik rahatsızlıkları tetiklemekte, obeziteye sebep olmakta ve gençleri gerçeklik duygusunu kaybetmeye sürüklemektedir. Bu konuda ailelere birçok görev düşüyor. Aileler çocuklarının oynadıkları oyun içeriklerini kontrol etmelidir. İlerleyen ve bağımlılığa giden vakalarda mutlaka psikolojik destek alınmalıdır."

gazetevatan.com.tr