"ÖNÜNDE ÇOK CİDDİ BİR TEKLİF VAR!"

Deneyimli gazeteci Hasan Kahvecioğlu, hafta boyunca süren ve olumlu bir noktaya gelen 4’lü koalisyon çalışmalarına karşın, dün, UBP-DP liderlerinin bir araya gelmelerinin ardından ortaya çıkan yeni durumu “Karışık bir noktadayız” sözleriyle değerlendirdi

Eniz ORAKCIOĞLU

Deneyimli gazeteci Hasan Kahvecioğlu, koalisyon oluşturma çalışmalarındaki baş döndürücü trafiği Yeni Bakış’a değerlendirdi.

“Yaşananlarda bir gariplik var”

Hasan Kahvecioğlu, bu süreçte yaşanan bir gariplik olduğunun altını çizerek, “Bir tarafta 4’lü görüşmeler sürüyor, bir yandan da Ulusal Birlik Partisi ‘ben görevi aldıktan sonra ortak arayacağım’ gibi bir pozisyonda görüşmeleri sürdürüyor. Bu önümüzdeki birkaç saat bile bu tutumların netleşmesini veya etkilenmesini sağlayabilir. Dünkü yürüyüş ve geçtiğimiz günlerde gazete önünde geçekleşen protesto ve eylemi mecliste yaşananlar, kesinlikle Serdar Denktaş’ın kafasını karıştırmıştır. Denktaş’ın sahip olduğu tabanın önemli bir bölümünün de Yeniden Doğuş Partisine kaydığı bilindiği için bu konuda ciddi bir tereddüt içerisinde olduğu izlenimim var. Yani Sayın Serdar Denktaş özellikle son yaşananlardan bu tarafa sanırım 4’lü ile ilgili bazı kuşku ve kaygılara sahip olmuştur. Bu nedenle 4 koalisyonun Sayın Serdar Denktaş tarafından tercih edilmesi onun üzerindeki baskılarla da ilgilidir. Kısacası Sayın Denktaş hem kendi tabanından, hem de genel kamuoyu görünümünde etkilenmektedir” şeklinde konuştu.

“Denktaş çok rahatsız olmuştu”

Serdar Denktaş’ın UBP ile ilk görüşmesinde Hüseyin Özgürgün tarafından bir saat bekletilmesine çok canının sıkıldığını hatırlatan Kahvecioğlu, “Sayın Denktaş’ın o günlerde Özgürgün’ün bir teklifte bulunmadığını da dile getirmiş ve bu durumdan da rahatsız olmuştu. Kısacası fiilen ortak olmalarına karşılık yeni dönem için hiçbir ortaklık konuşulmaması Serdar Denktaş’ı rahatsız etmişti” diye konuştu.

“Önünde çok ciddi bir teklif olmalı”

Kahvecioğlu, sözlerine şöyle sürdürdü; “Sonuç itibarı ile Serdar Denktaş’ın önünde çok ciddi bir teklif olması gerekiyor ki Sayın Özgürgün’le ilgili kırgınlıklarının üzerine bir çarpı koyarak Pazartesi en azından Parti Meclisi ile bunu paylaşayım diyebildi. Bunun arkasında düşünülmesi gereken; UBP Genel Başkanı belki de Sayın Serdar Denktaş’a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde desteklenmesinden tutun da, Meclis Başkanlığına kadar varabilecek, belki Maliye ile ilgili yetkilerini de kullandırılabileceği esaslı bir teklifte bulunulmuştur ki Sayın Serdar Denktaş birkaç gün önceki tutukluluğunu ve soğukluğunu gidererek UBP’ye birkaç günlüğüne bir şans tanıdı.”

“Karışık bir noktadayız”

Olayların çok hızlı geliştiğini daha birkaç saat sonra ya da bir gün sonra söylediklerinin değersiz olabileceğini de söyleyen Kahvecioğlu, “Belki 4’lü koalisyon çalışmalarının DP dışındaki diğer 3 parti Serdar Denktaş’ın bu niyetini fark edip tümden vazgeçeceklerdir. Belki de pazarlık maddelerinde yeni gelişmeler olacaktır ve bu noktada Serdar Denktaş UBP ile bir koalisyondan umutlu olmadığını ya da 4’lüden bir şey çıkmayacağını UBP ile koalisyondan umutlu olduğunu açıklayacaktır. Kısacası çok karışık bir noktadayız.

Yeni Bakış