ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI!

Mehmet KARA

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu, dağyolu çemberi yakınlarında, iddiaya göre ani fren yapan bir aracın sebebiyet verdiği ileri sürülen kazada iki otomobil hasar gördü.

Dün akşamüzeri saat 16.30’da meydana gelen kazada Sami Döven (37) yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Ferhan Altıner yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yoldan çıktı, ağaca çarptıktan sonra tarla içerisine girdi. Diğer otomobil ise çarpışmanın etkisiyle savrulduktan sonra bir süre yolda ilerledi.

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Yollar kaplama lastik bahçesi gibi

Öte yandan, ağır araçlardan aşırı tonaj ve ısınmadan dolayı zaman içerisinde parçalanarak yollara savrulan kaplama lastik ve lastik parçaları ise yolları kullananlar için büyük tehlike yaratıyor.

Kazanın olduğu noktanın yakınlarında, yol kenarında ağır bir vasıtaya ait olduğu düşünülen atıl bir lastik bu kadar da olmaz dedirtti.

Yolların lastik bahçesine döndüğü kaydeden vatandaşlar, ülkemizdeki mevcut tüm anayollarda karşımıza çıkan kaplama lastik ve bu tür lastik parçalarının büyük tehlikelere yol açtığını savundu.

Kıbrıs