ÖNÜNE GELENİ DEVİRDİ!
Ucuz atlatıldı!
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Başkent Lefkoşa’da dün sabah meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Ahmet İKİDERELİ
Lefkoşa’daki Yakındoğu Bulvarı üzerinde dün sabah 04. 40 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza, Tolhan Kurter’in yönetimindeki NV 877 Z Plakalı araçla aşırı şekilde süratle Güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Lefkoşa Mezarlığı’nın önüne geldiği an direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje girerek önce akasya ağacına ardından da metal direğe çarpıp yeniden yola dönerek durması sonucu meydana geldi.
İlk yardımın ardından taburcu edildi
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Doktor Burhan Nalbantoğlu Acil Servisinde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yeni Bakış
Etiketler : Başkent Lefkoşa, kaza, Tolhan Kurter
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