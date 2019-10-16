Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklifi

Yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü evlilik kararı aldı.

Onur Ünlü (46), kendisinden 19 yaş küçük oyuncu sevgilisi Hazar Ergüçlü ile ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:"Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!"

Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik telifi etti.

Teklif karşısında bir hayli mutlu olan Ergüçlü’nün cevabı ‘evet’ oldu.

Onur Ünlü, geçen yaz Hazar Ergüçlü’nün ailesiyle Kıbrıs’ta bir araya gelmişti.