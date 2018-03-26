OPERASYON GENİŞLEDİ

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri’nin Girne’de 22 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği ve 14 kişinin tutuklandığını “yasa dışı sanal bet” operasyonu genişleyerek büyüyor. Polisin dün bir işyerine daha baskın yapıp 4 kişiyi tutukladığı öğrenilirken, KKTC üzerinden yurt dışındaki kişilere bahis oynatıp, finansal destek sağladıkları öne sürülen zanlıların bugün Girne’de mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na aykırı hareket etme suçundan tutuklanan zanlıların yanı sıra polisin operasyon kapsamında birçok üniversite öğrencisini sorguladığı da öğrenildi. Polisin dün gözaltına aldığı zanlıları bugün Girne’de mahkemeye çıkarmayı bekleniyor.

Milyonlar söz konusu

Operasyon kapsamında tutuklu sayısı dünle beraber 18’e yükselirken, polisin el koyduğu bilgisayarlar, hesap numaraları, banka kartları ile ilgili inceleme de sürüyor. Yasalarda ön görülmesine rağmen izinsiz ve lisans almadan sanal bet oynatanların özellikle üniversite öğrencilerini çalıştırmayı tercih ettiği belirtildi. İzinsiz kumar oynatanlar hem devletten milyonlarca lira vergi kaçırıyor hem de öğrencilere çalışma izni yapmadan işlerini yürüttüğü için buradan da kar ediyor. Özellikle Girne’de apartman dairelerinde konuşlanan yasa dışı bet ofislerinin sayısının oldukça fazla olduğu öne sürülürken, aldığı ihbarları değerlendiren polisin, söz konusu adreslere baskın yapıyor.

Delilleri yok etmeye çalıştılar

Mali polisin 22 Mart tarihinde düzenlediği operasyonda 30 banka kartı ve hesap numaraları, 33 bilgisayar ele geçirilmiş, tutuklanan 14 kişiden dördünün internet üzerinden bahis oynatma eğitimi verdiği, 8 kişinin “call cente”r hizmeti sağladığı belirtilmişti. Operasyonda zanlılar tarafından deliller de yok edilmeye çalışılmış, hatta bazı banka dekontları, evraklar çamaşır makinesinde yıkandığı tespit edilmişti. Yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan zanlılar Burak Savaş Alsancak, Çağlar Akyol, Yusuf Uçar, Buğra Levent Çondal, Nusrettin Altaş, Kamer Balsak, Mustafa Kaya, Hakan Ünver, Yunus Bayrak, Volkan Şahman, Yasin Papiroğlu, Türker Taktak,Emre Kutlu ve Hüseyin Can Yağcı mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri alınmıştı.

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