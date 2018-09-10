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Öpmeye doyamadı!

Öpmeye doyamadı!

Öpmeye doyamadı!

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Adeta ikinci baharlarını yaşayan dünyanın en ünlü çiftlerinden Beyonce ile Jay-Z, İtalya Sardunya Adaları açıklarında aşklarını tazelerken objektiflere yakalandı.

10 yıldır evli olan Beyonce ile Jay-Z, Sardunya Adaları tatili ile beraber sahne aldıkları On The Run II turnesine mola vermiş oldu.
 
Alice Mccall tasarımı bir tulum giyen Beyonce, neşeli tavırlar sergiledi. Jay-Z ise gün boyunca eşine sarılıp öpücüklere boğdu.

 

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