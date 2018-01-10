ÖPMEYE DOYAMADI!
Merve Çağıran öpmeye doyamadı!
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Oyuncu Merve Çağıran, 'Kalp Atışı' dizisindeki rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile Etiler'de bir kafede objektiflere yakalandı.
Merve Çağıran-Ali Burak Ceylan çifti, Etiler'de romantik anlar yaşadı. Çağıran, sevgilisinin ellerini öperken görüntülendi. Genç oyuncunun adı geçen yıl komedyen Cem Yılmaz ile anılmış, ikilinin fotoğrafları basında yer almıştı.
Etiketler : Merve Çağıran, Ali Burak Ceylan, aşk
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