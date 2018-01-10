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ÖPMEYE DOYAMADI!

ÖPMEYE DOYAMADI!

Merve Çağıran öpmeye doyamadı!

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Oyuncu Merve Çağıran, 'Kalp Atışı' dizisindeki rol arkadaşı Ali Burak Ceylan ile Etiler'de bir kafede objektiflere yakalandı.

Merve Çağıran-Ali Burak Ceylan çifti, Etiler'de romantik anlar yaşadı. Çağıran, sevgilisinin ellerini öperken görüntülendi. Genç oyuncunun adı geçen yıl komedyen Cem Yılmaz ile anılmış, ikilinin fotoğrafları basında yer almıştı.

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