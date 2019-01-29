Öpücüklü kutlama!
Öpücüklü kutlama!
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Gülperi dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü öpücükle kutladı.
Yapımcı Necati Kocabay ile oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla mutluluğunu gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncu sevgilisini öperken çektiği bu fotoğrafa, "İyi ki doğdun öpücüğü gelsin aşkıma” notunu düştü.
Etiketler : Nurgül Yeşilçay, sevgilisi, Necati Kocabay, doğum günü
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