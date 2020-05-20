ORGANİZE YANGIN

Mangal tutuşturucusuyla ormanı yakarken yakalanan zanlının ülkedeki diğer yangınlarla bağlantısını araştıran polis, suç ortağının peşine düştü...

Star Kıbrıs’ta yayımlanan habere göre; Tepebaşı bölgesinde 3 farklı noktada çıkan yangınla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Yusuf Sadrazam Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Bir haftalık süre içinde 30’a yakın irili ufaklı yangınla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, Tepebaşı bölgesinde mangal tutuşturucusu ile ormanı yakıp kaçarken ihbar üzerine yakalanan Yusuf Sadrazam hakkında mahkemeye yeminli ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Yusuf Sadrazam’ın önceki gün saat 11.00 sıralarında, kendi aracıyla Tepebaşı-Akdeniz arasındaki yolun 4-5’inci kilometrelerinde seyir halindeyken, mangal yakısını tutuşturup ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldığını belirtti.

GÖRGÜ TANIĞI İHBAR ETTİ

Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan ve olayı gören vatandaşın müdahalesiyle ateşin büyümeden söndürüldüğünü ifade eden polis, 10 dakika sonra olay yerine gelen zanlı Yusuf Sadrazam’ın vatandaşın yaptığı şikayet ve tarif sonucunda tutuklandığını kaydetti.

Zanlının poliste verdiği gönüllü ifadede, suçunu itiraf ettiğini dile getiren polis, Yusuf Sadrazam’ın 17 Mayıs Pazar günü bölgede meydana gelen ve ülkede büyük infial yaratan 2 yangınla da bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını kaydetti. Zanlının olay yerine attığı yakıcı maddelerin de emare olarak alındığı belirtildi.

ARAÇTAKİ DİĞER KİŞİ KİM?

Meseleyle ilgili tahkikatın yeni başladığını ve kamera kayıtlarının inceleneceğini belirten polis, mobil operatörlerinden konum istenerek, zanlının 17 Mayısta meydana gelen diğer 2 yangınla da ilgisinin olup olmadığının araştırılacağını vurguladı.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis soruşturmanın tamamlanması için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti. Zanlı avukatı ise tutukluluk talebine itirazda bulunmadı.

Girne Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı, konunun ciddi olduğunu, olayla bağlantılı bir kişinin daha olabileceğini ve zanlının 17 Mayısta bölgede meydana gelen diğer yangınlarla bağlantısı olabileceği iddialarının da araştırılması için talebi kabul etti.

6 BİN HEKTAR YANDI

Son bir haftadır yaklaşık 6 bin hektar ağaçlık alanın kül olduğu KKTC’de yangınlar sürüyor. Sadece haftasonu yaşanan yangının ülkede 1995 yılındaki Beşparmak dağları yangınından bu yana en büyük yangın olduğu belirtiliyor.