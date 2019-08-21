Orgazm Olamamanızın 10 İlginç Nedeni...

Adından da anlayacağınız üzere bu köşede bundan böyle zevkten dört köşe olmanıza yarayacak faydalı bilgileri, cinsel yaşama dair yapılan araştırma sonuçlarını paylaşacak, cinsellikle ilgili en çok yakındığımız, kimseye soramadığımız cinsel sorunlarımıza bir uzman olarak değil içinizden biri olarak elimden geldiğince çözüm önerisi sunmaya çalışacağım.

Orgazm olamamanızın 10 ilginç nedeni

Eğer siz de neden bir türlü orgazm olamadığınızın yanıtını arıyorsanız, bugün sorunuzun cevabını bulacaksınız.

Nasıl olur da bazı kadınlar peş peşe orgazm olabiliyorken, bazıları acaba orgazm oldum da farkında mı değilim diye bile düşenecek kadar yoksun kalabiliyor bu duygudan. Orgazm olabilen kadınlar sizin atladığınız neyi doğru yapıyor ya da biliyor dersiniz.

Araştırmalar kadınların sadece %10’unun orgazma ulaşabildiklerini söylüyor ama ben bu rakama inanmıyorum açıkçası. Yüzdenin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama ben araştırmacıların yalancısıyız.

Orgazm olamama nedeninizi partnerinize, dış görünüşünüze, psikolojik durumunuz gibi etkenlere bağlıyorsanız yanılıyorsunuz. İş yerinde oturduğunuz pozisyondan çok seksi diye ayağınızdan bir türlü çıkarmadığınız o yüksek topuklara kadar her şey orgazmınızdan sorumlu haberiniz olsun. O yüzden şimdi bu yazıyı okurken düzgün bir şekilde oturun, yüksek topuklu ayakkabılarınızdan kurtulun ve orgazm olamamanızın suçlularını öğrenmeye hazır olun.

1-Uzun süre oturarak çalışıyorsunuz

Evlilik ve seks Terapisti Kat Van Kirk, bütün gün oturmanın pelvik kaslarını kısalttığını, bunun da orgazm olmayı güçleştirdiğini söylüyor. Bunun için Dr. Kirk, alarm kurup her yarım saatte bir hareket etmenizi öneriyor.

2-Topuklu ayakkabı giyiyorsunuz

Dr. Eden Fromberg, topuklu ayakkabı giymenin “ruhun kası” olarak da bilinen Psoas kasını deforme ettiğini dolayısı ile pelvik tabanını ve genital bölgeyi etkilediğini söylüyor. Psoas kasınız yapışkan ve gergin olduğunda orgazmın gerçekleşmesi için gerekli uyarılma mesajı iletilemiyor. Madem o ayağınızdaki seksi topuklular gerçek anlamda seks yaşamanıza engel oluyorsa çıkarın gitsin. Dışarıya seksi ve güzel görünmek mi daha önemli sizin için yoksa müthiş bir orgazm yaşamak mı? Ben sizin yerinizde olsam orgazm olmayı deneyimleyebilmek için çıplak ayak bile yürümeye razı olurdum :)

3-Partneriniz ile konuşmuyorsunuz

Öncelikle şunu bilmelisiniz ki kimse zihin okuyucu değil. Kadınlarda orgazm olmaya yarayan ve herkeste aynı yerde olan sihirli bir düğme henüz bulunmadı maalesef. Nelerden hoşlandığınızı kendiniz bilseniz bile bunu partnerinize bir şekilde aktarmalısınız. Konuşmak zor geliyorsa ilişki sırasında ona tüyolar verebilirsiniz. Dr. Van Kirk bazen inilti ya da elin dokunuşu bile büyük fark yaratabilir. Onunla ilişkiniz ve orgazm olma konusunda yaşadığınız sıkıntılar hakkında konuşmalısınız.

4-Yeteri kadar su içimiyorsunuz

Bu su içme mevzusu sağlıkla ilgili her alanda karşımıza çıkıyor. Bakınız orgazm olmanızı bile engelliyormuş. Dr. Fromberg, az su içmeniz yatak odasında doruğa ulaşmanıza engel oluyor diyor. Çünkü uyarılma dokusu vücudumuzun bağ doku sistemi ile bağlı ve yeterli sıvı alınmadığı zaman bu sistem sekteye uğruyor. Bu nedenle alkol tüketimini en aza indirip bol bol sıvı olmak orgazm olmanız önündeki engellerden birini daha kaldıracaktır.

5-Ses çıkarmıyorsunuz

Evet o filmlerde gördüğünüz sahneler, çıkarılan yüksek sesler her sevişme de yaşanmıyor olabilir ama seks esnasında ses çıkarmak orgazm olmayı kolaylaştırıyor, daha güçlü ve uzun orgazm olmanızı sağlıyor. Ayrıca gerçek bir orgazm yaşayana kadar taklidini yapmak da sizi nihai hedefe taşıyacaktır. Nasıl mı? Bilinçaltı, çıkarılan seslerin, yapılan hareketlerin gerçek olup olmadığını bilmez. Taklidi, şakayı, gerçek algılar. Ve bir şeyin taklidini yaparken bile öğrenebilir insan. Bu nedenle de her taklit bir gün gerçek olabilir. Denemekten zarar gelmez.

6-Aldığınız ilaçlar libidonuzu düşürüyor

Tansiyon ilaçları, doğum kontrol hapları ve antidepresanlar içeriğinde bulunan bileşenler nedeniyle libidonuzu düşürüp orgazm olmanıza engel olabilir.

7-Oksijen seviyeniz çok düşük

Dr. Van Kirk "aşk hormonu” olarak adlandırılan oksitosinin, orgazm olmada oldukça etkili olduğunu söylüyor. Eğer vücudunuz yeterince oksitosin üretmiyorsa, doruğa ulaşmak daha zor olabilir. Oksitosin seviyesini düşüren başlıca neden strestir. Bu nedenle stresinizi yatağınızın dışında tutmaya çalışın. Partnerinizle konuşun, dertleşin, sevişin, öpüşün ve bu hormonu yükseltmeye çalışın. Araştırmacılar bir evcil hayvanla kucaklaşmanın bile oksitosin salınımına yaradığına inanıyor.

8-Mastürbasyon yapmıyorsunuz

“Sevgilim/eşim var neden mastürbasyon yapayım ki diye düşünüyorsanız” yanılıyorsunuz. Dr. Van Kirk de benimle aynı fikirde :)

Eğer daha siz sevişirken nelerden hoşlandığınızı, orgazm olmak için nelerden etkilendiğinizi, zevk noktalarınızı keşfetmediyseniz başka bir vücudun bu noktaları nasıl keşfetmesini bekliyorsunuz. İşin özü partnerinizle birlikte olurken orgazm olmanın yolu önce kendi bedeninizi keşfetmekten geçiyor.

9-Cinsel ilişki öncesi idrarınızı yapmıyorsunuz

İlişki sonrası tuvalete gitmenin idrar yolları enfeksiyonunu engellediğini artık herkes biliyor ve dikkat ediyor. Ama seksten önce de tuvalete gitmek oldukça önemli. Mesaneniz doluyken orgazma ulaşmanız çok zordur. Ayrıca orgazm olurken hissettiğiniz baskıdan dolayı idrar yapma hissi yaşanır. Eğer mesaneniz birazcık bile dolu olsa idrarınızı yapacakmış hissine kapılabilirsiniz ve o çok yakın olan orgazmınızı engeller.

10-Kontrolü kaybedeceğinizden korkuyorsunuz

Ben bunu ilk defa duydum ama kendini kaybetme korkusuyla orgazm olamayanlar da varmış. Uzmanlar orgazm esnasında kontrolün tamamen kaybedilmediğini söylüyor, o esnada vajina kasları kasılır, vücut titrer, nefes alış verişi sıklaşır ve zevk alırsın. Eğer bu konuda fazla panik yaşanıyor ve orgazm olmaktan kaçınılıyorsa mutlaka bir seks terapisti ile konuşulması gerekiyor.

Sevgili orgazm olamayan hemcinslerim;

Seks konusunda uzman kişiler bu yukarıda saydığımız etkenler yüzünden orgazm olamadığınızı söylüyor. Kısaca diyorlar ki; çıkarın yüksek topuklu ayakkabılarınızı ayağınızdan, bol bol su için, yatağa çırılçıplak girin, tüm derdinizi tasanızı yatak odanızın dışında tutun, mastürbasyon yapın, bedeninizi keşfedin, sevişirken ses çıkarın, çığlık atın, kontrolünüzü kaybetmekten korkmayın.