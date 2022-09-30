Konserleri yasaklanan Aleyna Tilki'ye ödülünü veren Orhan Gencebay, "Törende Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum. Ben oraya ödül almak için gitmiştim" açıklaması yaptı.

Dinci çevrelerin çağrıları üzerine son dönemde konseri iptal isimlerden olan biri olan Aleyna Tilki, NR1 Video Müzik Ödülleri'nde ödül aldı. Aleyna Tilki'ye ödülünü ise iktidara yakın çıkışlarıyla sık sık gündem olan sanatçı Orhan Gencebay verdi.

Gencebay, çok konuşulan konuyla ilgili AKP'ye yakın Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuştu. Aleyna Tilki'yi çok sevdiğini ve beğendiğini söyleyen Gencebay, sözlerine şöyle devam etti:

"Törende Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum. Ben oraya ödül almak için gitmiştim. Ödül vermem için de rica edilince, sahneye çıktım. Ve ödülünü Aleyna'ya verdim. Aleyna'nın hem ruhu hem de fiziği çok güzel. Onu torunum gibi seviyorum. Genç şarkıcılar arasında en beğendiğim isimlerden biri. Şarkılarını da severek dinliyorum açıkçası. Daha yolun çok başında, kendini geliştireceğine inanıyorum. Tabii ki doğru yönlendirilirse. Sesini de, yorumunu da iyi buluyorum. Çok daha iyi bir noktaya geleceğini de düşünüyorum. Kendine has bir yorumu var. Aleyna Tilki'nin müzikal açıdan iyi bir alt yapısı var. Bu alt yapının üzerine kendini geliştirerek çok güzel bir müzik kariyeri inşa edebilir. Bizim gibi, yıllardır müziğin içinde olan müzisyenlerin gençlere destek olması çok önemli. Törende Aleyna halkın oylarıyla En İyi Kadın Şarkıcı seçilmiş, ben de ödülünü ona takdim ettim.

"BICIR BICIR, MÜZİĞE EMEK VEREN GENÇ"

"Aleyna o gece için eleştirildi. Ben bu eleştirileri yanlış buluyorum" diyen Gencebay, "Gençlere köstek değil, destek olmalıyız. Ayrıca, ben ne açıklama yapsam bir tarafa çekmeye çalışanlar var. Söylediğim her sözü siyasi yorumlayan bir grup oluştu. Bu her konuda böyle olmaya başladı. Bu yüzden uzun süredir röportaj bile vermiyorum. Ödül töreninden dolayı yapılan olumsuz yorumları önemsemiyorum. Ben kim müziğe katkı sunuyorsa onu desteklerim. Aleyna gibi bıcır bıcır, müziğe emek veren gençleri desteklemek de beni mutlu eder. Ona ödülü verdiğim için de çok mutluyum. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet