"ORMAN DAİRESİ EKİPLERİ MÜDAHALEYE HAZIR"

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, patlamanın olduğu andan itibaren ekiplerin bölgede beklediğini belirtti.

BRT’de Sabah Habere telefonla katılan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, patlamayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Olayın olduğu andan itibaren olay yerine gittiklerini ifade eden Karzaoğlu, Orman Dairesi ekiplerinin araçları ile birlikte müdahaleye hazır olduğunu dile getirdi.

Herhangi bir orman yangını olmadığını soğutma yapmak için ekipler ile beklediklerini dile getiren Karzaoğlu, bölgeye girilmesine izin verilmesinin ardından gerekli çalışmalara başlayacaklarını söyledi.