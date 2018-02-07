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  3. ORMAN DAİRESİ'NDEKİ GÖREVLİYİ DARP ETTİLER!
ORMAN DAİRESİ'NDEKİ GÖREVLİYİ DARP ETTİLER!

ORMAN DAİRESİ'NDEKİ GÖREVLİYİ DARP ETTİLER!

Darp ve ölüm tehdidi!

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Güzelyurt Orman Dairesi’nde görevli bir yetkili darp edildi, ölüm tehdidi aldı.

Çamlıbel’de meydana gelen olayda, C.K.(E-24) izinsiz odun kestiğini polise ihbar ettiği gerekçesiyle söz konusu yetkiliyi darp etti, bu kişiye ölüm tehdidinde bulundu.

C.K. tutuklandı.

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