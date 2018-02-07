ORMAN DAİRESİ'NDEKİ GÖREVLİYİ DARP ETTİLER!
Darp ve ölüm tehdidi!
A+A-
Güzelyurt Orman Dairesi’nde görevli bir yetkili darp edildi, ölüm tehdidi aldı.
Çamlıbel’de meydana gelen olayda, C.K.(E-24) izinsiz odun kestiğini polise ihbar ettiği gerekçesiyle söz konusu yetkiliyi darp etti, bu kişiye ölüm tehdidinde bulundu.
C.K. tutuklandı.
Etiketler : Güzelyurt, Orman Dairesi, görevli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.