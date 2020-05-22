Orman kundaklama zanlısı Yusuf Sadrazam’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı
Koruçam’da meydana gelen yangınla ilgisi de araştırılıyor.
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Girne Tepebaşı Akdeniz yolunda, 18 Mayıs’ta mangal yakısını ateşledikten sonra ormana atarak kaçan ve olaya şahit olan görgü tanıklarının ihbarları üzerine tutuklanan, Yusuf Sadrazam bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkemede zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.
Bu arada zanlının, 17 Mayıs’ta Tepebaşı-Kalkanlı arasında meydana gelen yangınla bir ilgisinin olmadığı tespit edilirken, Koruçam’da meydana gelen yangınla ilgisi de araştırılıyor.
(BRT)
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