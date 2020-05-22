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  3. Orman kundaklama zanlısı Yusuf Sadrazam’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı
Orman kundaklama zanlısı Yusuf Sadrazam’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı

Orman kundaklama zanlısı Yusuf Sadrazam’ın tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı

Koruçam’da meydana gelen yangınla ilgisi de araştırılıyor.

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Girne Tepebaşı Akdeniz yolunda, 18 Mayıs’ta mangal yakısını ateşledikten sonra ormana atarak kaçan ve olaya şahit olan görgü tanıklarının ihbarları üzerine tutuklanan,  Yusuf  Sadrazam bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede zanlının tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bu arada zanlının, 17 Mayıs’ta Tepebaşı-Kalkanlı arasında meydana gelen yangınla bir ilgisinin olmadığı tespit edilirken, Koruçam’da meydana gelen yangınla ilgisi de araştırılıyor.

(BRT)

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