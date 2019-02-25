ORMANDA ÖLÜ BULUNDU!

Son iki gündür polis tarafından aranan 49 yaşındaki Erdal Ersalıcı, ormanlık alandaki aracı içinde ölü olarak bulundu.

22 Şubat tarihinden bu yana aranan 49 yaşındaki Erdal Ersalıcı, saat 20.00 sıralarında, Tepebaşı – Güzelyurt Anayolunun sağ tarafında bulunan ormanlık alanda, DS 181 plakalı beyaz aracı içinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ersalıcı, iki gün önce aracı ile Lefkoşa’daki evinden ayrılmış ve aranmaktaydı.