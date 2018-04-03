ORMANLIK ALANDA CİNAYETE TEŞEBBÜS ETMİŞTİ...

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ormanlık alanda meyve bıçağı ile ağır yaraladığı İlker Arabacı’yı olay yerinde bırakıp kaçan ve Girne’de yakalanan Dorina Codreanu 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz ayında, Beylerbeyi köyünde elleri bağlı çırılçıplak kanlar içinde bulunan 28 yaşındaki İlker Arabacı’ yı ağır yaralamaktan hükümsüz tutuklu olarak 8 aydır cezaevinde yargılanmayı bekleyen Dorina Codreanu'nun davası bugün Girne Mahkemesi'nde görüldü. Aylardır tutuklu yargılanan Dorina Codreanu 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Arabacı ölümden dönmüştü

Temmuz ayında yaşanan olayda, Arabacı’nın ormanlık alan içerisinde bulunması ise hayatını kurtarmıştı. Arabacı, bölgeye yakın oturan bir polis memuru tarafından feryatlarının duyulması sonucu bulunmuş, Moldovalı kadın ise kaçarken polis tarafından görülmüştü. Patates soyacağı ile göğsünden aldığı darbe sonucu ağır yaralanan İlker Arabacı uzun süre yoğun bakımda kalmış, yeniden hayata dönmüştü. Temmuz ayında sorgusu tamamlanan Dorina Codreanu, yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.