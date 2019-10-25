ORMANLIK ALANDA UYUŞTURUCU!

Yeniboğaziçi’nde ormanlık alan içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre;

24.10.2019 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde ormanlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, İ.D. (E-32)’nin kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan B.L.(K-33) polis fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Akabinde bahse konu araçta yapılan aramda yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

24.10.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da İ.R.İ.A. (E-20)’nın kalmakta olduğu yurt odasında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

24.10.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nden Gazimağusa istikametine doğru seyreden O.K.(E-25)’nin kullanımında bulunan araç Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istemesi üzerine araçta yolcu olarak bulunan T.C.A.(E-26)’nın tasarrufunda bulundurduğu, toplam 3 gr ağırlığında,içerisinde hintkeneviri yağı türü uyuşturucu madde bulunan paketleri yol kenarına atarak olay yerinden kaçmışlardır.

Akabinde söz konusu araç durdurularak içerisinde yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 1 gr hintkeneviri yağı türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan cam şişe, bir adet elektronik sigara ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu yağı olduğuna inanılan cam şişe bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ile yine araçta yolcu olarak bulunan A.T. (K-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.