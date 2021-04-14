Orta dereceli okullarda yeniden düzenlenen akademik takvim açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ortaokullar, liseler, kolejler ve özel okullarda uygulanacak 2020-2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.

Düzenleme ile tüm 12. sınıf öğrencileri ile uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin yıl sonu sınavları 26 Nisan ile 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınavla öğrenci alan okulların giriş sınavlarının yapılacağı tarihlerin de duyurulduğu takvime göre, diploma törenleri ortaokullarda 22-25 Haziran, liselerde ise 28-30 Haziran’da düzenlenecek.

Yeni eğitim yılı orta dereceli okullarda 7 Eylül’de başlayacak. Bakan Olgun Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile istişarede bulunarak takvimde yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Tüm 12. sınıf öğrencileri ile uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin yıl sonu sınavları 26 Nisan – 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Tüm 12. sınıf öğrencilerinin bütünleme ve sorumluluk sınavları ile uluslararası sınavların not yükseltme sınavları 17 Mayıs – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Tüm ortaokullar ile Liselerin 9., 10., ve 11. sınıfları için yıl sonu sınavları 24 Mayıs-10 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ile 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleşme Sınavı 19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. Yerleşme sınavı başvuruları 19 Nisan 2021 Pazartesi’nden itibaren çevrimiçi olarak Bakanlığın resmi web sayfası üzerinden alınacak.

Ortaokullar ve 9., 10. ve 11. sınıfların bütünleme sınavları 21-23 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerin melek liselerine başvuruları 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. Ortaokullar için diploma törenleri 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin giriş sınavları 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Liselerin diploma törenleri 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Melek Liseleri dahil tüm okullarda öğrenci kayıtları 28-30 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarımızda yaz tatili 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı tüm okullarda 2021-2022 Öğretim Yılı 7 Eylül 2021 Salı günü başlayacak.