"Ortada devlet yok biz varız”"

“Devleti yanımızda görmedik, karşımızda bulduk”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 virüsüyle mücadele kapsamında LTB olarak 2 haftadan beridir birçok farklı alanda çok yoğun şekilde çalıştıklarını, bu süreçte devletin hiçbir şekilde kendileri ile teması olmadığını, açıklanan ekonomik paketle de belediyelere darbe vurulacağını aktardı.

Mayıs TV’de Ali Kişmir’in online konuğu olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, virüsle mücadele konusunda LTB’nin çalışmaları, açıklanan ekonomik paket başta olmak üzere bazı konularda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Yüzde 25’lik kesinti ile yerel yönetimler ciddi bir belirsizliğe itildi”

LTB Başkanı Harmancı global bir kriz yaşandığını, dünya devletlerinin de global krize çözümler getirmek için çabaladığını, dünyadan izole olan ülkemizde ise kendimize ait uydurma çözüm modelleri ile ilerlenmeye çalışıldığını çalışıldığını söyledi.

Ekonomik paketin tamamen bir hayal kırıklığı olduğunu ve hükümetin bu paketle sadece nasıl maaş ödeyeceğini açıkladığını dile getiren Başkan Harmancı, en büyük darbenin yerel yönetimlere vurulduğunu, yüzde 25 kesinti ile belediyelerin maaş, temizlik malzemesi alımı veya elektrik ücretlerinin ödenmesi konusunda ciddi belirsizliğe itildiğini kaydetti.

Başkan Harmancı, “Bütün dünyada yerel yönetimler desteklenip teşvik edilirken, halkla birebir temas eden ilaçlamalardan yaşlı hizmetlerine, ihtiyaçlılara yardımdan temizlik hizmetlerine kadar birçok alanda çalışma yürüten yerel yönetimleri daha da güçsüzleştirecek, ekonomik sıkıntıya daha da sokacak bir hüküm getirdiler. Bu adalete ve kamu vicdanına aykırıdır ve nitekim toplum bu paketi olumlu karşılamadı, her kesimden ciddi eleştiriler var, yani toplum bu paketi kabul etmedi. Halk kendi sağlığı adına bir sağlıkçılardan bir de yerel yönetimlerden medet umuyor.” dedi.

“Bu paketle temel ihtiyaçların hiçbir şekilde garanti altına alınmadı”

Hükümetin elini kayanın altına koyan kesimden fedakarlık istediğini, bankalardan ise sadece ricada bulunduğunu, kendisinin lüks tüketimi azaltan ve mali durumu daha sıkıntılı olanlar yararına olacak rasyonel bir paket beklediğini dile getiren Başkan Harmancı, tüm yasaların çiğnenerek tuhaf bir paket açıklandığını, bunun esas yıkıcı etkilerinin birkaç hafta içinde hissedileceğini aktardı.

Başkan Harmancı, açıklanan paket içerisinde çalışana ve emekçiye yönelik hiçbir şey olmadığını, banka faizlerinin dondurulmadığını, kiralar veya elektrik ücretlerine yönelik hiçbir adıma atılmadığını dile getirerek, temel ihtiyaçların hiçbir şekilde garanti altına alınmadığına, işaret etti.

“10 günlük mücadelenin bize maliyeti 2.5 milyon TL ve biz devlete hala tulumların KDV’sini ödüyoruz”

Virüsle mücadelede LTB’nin 10 günlük maliyetinin 2.5 milyon TL olduğunu, iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde çalışanların işe çıktığını, 5 TL’lik tek kullanımlık tulumun 30 TL’ye yükseldiğini ve devletin bunun bile KDV’sini kaldırmadığını belirten Başkan Harmancı, 250 belediye çalışanının her gün tek kullanımlık bu tulumları giyerek çalıştığını, ertesi günde yeni bir tulumla işe başladığını belirtti.

Başkan Harmancı, en büyük tehlikenin ise ekipman tedarik edilememesi durumunda yaşanacağını, Türkiye’de malzeme yüklü TIR’ın çıkışına izin verilmediğini, kendilerinin AB’den malzeme tedariki konusunda girişimde bulunduğunu belirtti.

“2 hafta içerisinde 2.500 gıda yardım paketi dağıtmış olacağız. Ortada devlet yok biz varız”

Başkan Harmancı, 10 Mart’ta başlayan bu mücadelede 2 hafta geçmesine rağmen devletin kendilerine herhangi bir direktifi olmadığını, herhangi bir bilgilendirmede bulunulmadığını, kendilerinin K.T. Tabipleri Birliği, bazı emekli doktorlarla birlikte hareket ederek ve Dünya Sağlık Örgütü’nün direktiflerini elde edip bir planlama yaparak ilerlediklerini kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Şu ana kadar Devleti yanımızda görmedik. Düşünün ki bazı bakanlıklarda sadece 3 kişi var. Yönlendirici olması gerekenler ortada yok. Devlette bu işleri organize edecek kişiler ve kurumlar ortada olmayınca örneğin gıda yardımları konusu tamamen bize kalıyor. Şu ana kadar iş insanları ile 1300 gıda yardım paketi dağıttık, önümüzdeki günlerde bu sayı 2.500 olacak. Neden devletin böyle bir çalışması yok? Çalışma Bakanlığı tüm verilere sahip, bu verileri süzmeli ve bizi bilgilendirmeli. Biz bunu da ayırt edemiyor herkesi mağdur kabul ediyoruz.” dedi.

“Hizmet verirken kimsenin kimliğine veya doğum yerine bakmıyoruz”

Başkan Harmancı, böylesi zor dönemde fakiri daha da fakir yapıp zengini aynı seviyede tutma diye bir mantığın kabul edilemez olduğunu, hükümetin bankalardan ricada bulunurken diğerlerine emir verdiğini, ülkenin sırtından geçinen vergi rekortmenlerine hiçbir yaptırımda bulunulmadığını belirtti.

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile görüştüğünü, devlet katkısından kesinti yapılsa bile emekçinin hakkının kesilmeyeceği sözünü verdiğini vurgulayan Başkan Harmancı, bu zor şartlarda emek verenlerin ceza değil ödül alması gerektiğini belirtti.

Belediye olarak şu an tahsilat yapamadıklarını, böylesi bir dönemde hijyen sıkıntısı olmaması adına 300 abonenin kesik olan hatlarını açtıklarını, kimsenin diline, dinine ırkına bakmadan hizmet verdiklerini, Lefkoşa’da ikamet eden yabancı öğrencilere de yardımcı olduklarına işaret eden Başkan Harmancı, “hizmet verirken kimsenin kimlik kartına bakmıyoruz” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sözlerinin sonunda “Devlet bizden 2 milyon TL su parası, 700 bin TL vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı parası almak isterken bir de % 25 devlet katkısından kesinti yaparsa dahi LTB olarak biz ayakta kalacağız. Gerekirse finansman bulacağız. Biz ayakta kaldıkça Lefkoşalının morali yüksek olacak” dedi.