ORTAK TATBİKAT!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve Fransa’nın katılacağı 3 günlük ortak deniz tatbikatı yarın başlıyor. Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek tatbikat, Limasol açıklarında gerçekleştirilecek.

Açıklamada, çeşitli ülkelerin donanmaları arasında özellikle savaş zamanları insani yardımın koordinasyonu konusunda uygulanan bir program olarak uygulanan PASSEX programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan tatbikatta, mürettebatın iletişim yeterliliği ve işbirliği koordinasyonu ve operasyonel yeterlilik gibi hususlar tatbik edilecek.