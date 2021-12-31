Ortaköy- Hastane arası yol trafik akışına açıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasında kalan yolda çalışmalar tamamlandı. Yol çift yönlü olarak trafik akışına açılmıştır.

Polis yağışın devam etmesi ve yollarda oluşan su birikintileri dolayı sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı