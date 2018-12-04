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  3. ORTAKÖY IŞIKLARI İLE HASTANE ÇEMBERİ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI!
ORTAKÖY IŞIKLARI İLE HASTANE ÇEMBERİ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI!

ORTAKÖY IŞIKLARI İLE HASTANE ÇEMBERİ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI!

Aşırı yağış yolları kapattı!

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Polis Basın Subaylığı Lefkoşa’da Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol yeniden trafiğe açıldığını açıkladı.

Lefkoşa’da, Ortaköy Işıkları ile Hastane çemberi arasında kalan yol, su altında kalması nedeniyle ulaşıma kapatlımıştı.

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