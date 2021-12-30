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  3. Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasındaki yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı
Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasındaki yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı

Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasındaki yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı

Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasındaki yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı

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Lefkoşa’da şiddetli yağış Ortaköy ve Gönyeli bölgesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Polis Basın Subaylığı, Ortaköy Lemar ışıkları ile Hastane çemberi arasında kalan yolun su taşkını nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

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BRTK

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