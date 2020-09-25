Ortaköy’de kaza! Araç yan devrildi!
Ortaköy’de kaza! Araç yan devrildi!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:45 sıralarında, Ortaköy’de, Bilal Sıddıqui RAWALPINDI (E-26) yönetimindeki DT 383 plakalı araç ile Şht Astsb Bayram Gümüş Sokak boyunca doğu istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman durmayıp, Şht Adnan Sipahi Sokağına dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Şht Adnan Sipahi Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Ekin Sümer (E-29) yönetimindeki PM 529 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Çarpamaya müteakip PM 529 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
BRTK
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